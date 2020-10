Der FC Bayern München wird in diesem Jahr mit dem "Persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten" ausgezeichnet. Markus Söder (CSU) honoriert den Erfolg des FCB an diesem Samstag im Rahmen der Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München. Die Bayern hatten in der vergangenen Saison zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meistertitel, DFB-Pokal und Champions League gewonnen. Der Klub sei laut Söder ein "Vorbild für viele Sportlerinnen und Sportler und Aushängeschild des Freistaats in der ganzen Welt". Mit dem Bayerischen Sportpreis werden Sportler und Initiativen ausgezeichnet, die in besonderer Weise die positive Wirkung des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen und die das Sportleben ideenreich gestalten.