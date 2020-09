Am Donnerstagabend gewannen die Basketballer des FC Bayern München ein Testspiel gegen Brose Bamberg mit 86:55 Punkten. In der Partie waren die beiden Trainer verkabelt, ein Experiment, das für den neuen FCB-Coach Andrea Trinchieri ein frühes Ende fand: Der Italiener musste nach fünf Minuten im zweiten Viertel mit seinem zweiten technischen Foul die Halle verlassen. In der Champions League, in der Bamberg international antreten wird, gibt es mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen der Covid-19-Pandemie eine Änderung des Formats für die Saison 2020/21. Es wird in acht Gruppen mit je vier Teams statt in vier Gruppen mit acht Teams gespielt. Brose Bamberg ist in einer Gruppe mit Karsiyaka (Türkei), Bologna (Italien) und Bilbao (Spanien). Die Vereine bestreiten jeweils sechs Spiele in einem Round-Robin-System (drei Heim- und drei Auswärtsspiele), wobei sich die beiden Gruppenersten für das Achtelfinale qualifizieren. Zwölf Spieltage werden von Oktober bis Januar ausgetragen, so dass für Teams derselben Gruppe zwei Wochen zwischen den Spielen liegen. Der erste Spieltag findet vom 20. bis 21. Oktober statt.