Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat den 2,21 Meter großen Center Jean Marc Christ Koumadje aus dem Tschad unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige erhielt einen Kontrakt bis zum Ende der Saison 2022/2023 und ist sofort für die Euroleague einsatzberechtigt. "Er bringt eine außergewöhnliche Größe und einen guten Charakter mit und wird gut in unser Team passen", sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda. Koumadje wurde in der vorigen Saison in der G-League, dem Unterbau der nordamerikanischen Profiliga NBA, als Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet. Für die Delaware Blue Coats erzielte er im Durchschnitt 11,3 Punkte sowie 10,9 Rebounds und vier Blocks pro Spiel. In dieser Saison lief Koumadje bereits kurzzeitig für Estudiantes Madrid und Awtodor Saratow in Russland auf.