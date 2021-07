Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum das Achtelfinale erreicht. Der 37 Jahre alte Augsburger setzte sich bei seiner 17. Turnierteilnahme zum Auftakt mit 7:6 (5), 6:4 gegen den Spanier Jaume Munar durch. Kohlschreiber, der eine Wildcard erhalten hatte, trifft nun auf Daniel Altmaier aus Kempen oder den an Position sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic. Kohlschreiber, der 2014 und 2017 in der Hansestadt das Halbfinale erreichte, konnte gegen Munar an die guten Eindrücke der vergangenen Wochen anknüpfen. Neben dem Routinier stehen vier weitere deutsche Profis im Hauptfeld in Hamburg. Am höchsten eingeschätzt ist dabei Jan-Lennard Struff (Warstein) als Siebter der Setzliste.