Der bayerische Ministerrat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag erneut nicht zum Thema Breitensport oder zu Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Wettkampf-Spielbetriebs geäußert - und ist damit nicht auf die Forderungen des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) eingegangen. Die zentralen Regelungen der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen wurde bis zum 18. September verlängert. Damit ist der geplante Pflichtspielstart aller bayerischen Amateurfußball-Ligen am 19./20. September fraglich, weil der Verband seinen Klubs stets eine angemessene Vorlaufzeit einräumen wollte. In vielen anderen Bundesländern sind Pflichtspiele, auch mit Publikum, bereits seit einigen Wochen wieder zugelassen. In Württemberg gilt etwa eine Obergrenze von 500 Zuschauern. Der BFV will an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen informieren.