Die deutschen 3×3-Basketballerinnen haben die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst. Das Team um WNBA-Profi Satou Sabally verlor beim Qualifikationsturnier am Samstag seine letzten beiden Gruppenspiele und schaffte es nicht ins Viertelfinale. Nur die besten drei Mannschaften des Turniers erhalten ein Ticket für die Sommerspiele in Tokio. Gegen die favorisierten Teams aus Frankreich und USA waren die Deutschen jeweils 12:21 unterlegen. Am Donnerstag hatte die deutsche Auswahl ihre Pflichtaufgaben gegen Uruguay (21:12) und Indonesien (22:9) noch souverän gelöst. "Trotz des Ausscheidens kann ich unserem Team nur ein Kompliment machen", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss: "Ich glaube, dass wir von dieser Mannschaft künftig noch einiges erwarten dürfen." Die Basketball-Variante, bei der zwei Teams mit jeweils drei Spielern gleichzeitig auf einen Korb spielen, wird in Tokio erstmals olympisch sein.