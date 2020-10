Trotz Reisewarnungen bieten Veranstalter im Herbst und Winter auch Fernreisen an: So kündigte Tui an, ab 27. Oktober wieder Urlauber von Frankfurt auf die Malediven zu fliegen, in Kooperation mit Lufthansa. 80 Prozent des Tui-Hotelangebots in dem Inselstaat seien aktuell buchbar. Reisende müssen bei der Einreise einen negativen Corona-Test in englischer Sprache vorlegen. Ähnlich ist es auf den Seychellen, für die im Gegensatz zu den Malediven keine Reisewarnung gilt. In Mauritius dürfen wieder Touristen einreisen, die mindestens 14 Tage im Land bleiben. Auch mehrere afrikanische Länder werden von Spezialreiseveranstaltern angeboten. Chamäleon Reisen und Diamir Erlebnisreisen bringen derzeit kleine Gruppen nach Namibia, Kenia, Tansania, Uganda und Sambia. Die genannten Länder sind klassische Safariziele, Reisende bewegen sich meist in der Natur und abseits der Massen. Die Reiseveranstalter FTI und Alltours kündigten an, im Winter wieder Reisen auf die Insel Kuba anzubieten.