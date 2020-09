Von Ingrid Brunner

Einige Dinge kommen wieder, man muss nur warten, bis sich der Zeitgeist ändert. Auf jeden Fall ist das die Philosophie in den Werkstätten Riccardo Barthel. Upcycling heißt hier das Zauberwort: Von Flohmärkten aus ganz Italien und sogar aus Südfrankreich schaffen die Mitarbeiter mit Lieferwagen alte Möbel, Lampen, Badarmaturen, Haushaltsgerätschaften nach Florenz in die Via dei Serragli. Dort hauchen Elektriker, Polsterer, Tischler dem vermeintlich wertlosen Plunder neues Leben ein - der durch die Restaurierung beträchtlich im Wert steigt. Erstaunlich, wie sich durch kundige Handwerker ein maroder Küchenschrank in eine Hightech-Weinkühlvitrine verwandeln lässt. Besucher können hier durch die Werkstätten und Ausstellungsräume schlendern, Fließenmalern bei der Arbeit zusehen, sich Rat holen in der Stoffabteilung für einen neuen Sofabezug. Kleine Teile kann man gleich einkaufen. Richtig Geld verdient das Unternehmen aber mit Interior Design: Ein Wohnzimmer im Shabby Chic, eine Küche im Landhausstil, ein Marmorbad mit Armaturen aus der Belle Époque - die Einrichtungsberater finden immer ein altes Objekt, das für die Kunden in etwas Schönes verwandelt wird.

riccardobarthel.it/en