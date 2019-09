So eine große Auswahl an Schiffen. Doch keines fährt in die Antarktis, weder das Segelschiff Rickmer Rickmers noch die Aida Nova oder das Frachtschiff Cap San Diego. Illustrationen: Jan Kruse

Es ist gar nicht so einfach, einen Pinguin wieder loszuwerden. Schon gar nicht, wenn man an ihm hängt, eine Verschickung als Frachtgut deshalb keinesfalls in Betracht kommt und das Tier selbst gewisse Vorstellungen und Ansprüche an die Heimreise hat.

Jan und Jörn, die beiden menschlichen Helden aus "Hamburgs Schiffe", einem illustrierten Erzähl-Sachbuch für Kinder von Jan Kruse, glauben, im Hamburger Hafen müsse sich doch eine Passage in die Antarktis finden lassen für ihren Freund Pip. Den hat es in die Hansestadt verschlagen, wo es ihm zwar außerordentlich gut gefällt, aber viel zu heiß ist. Dass Pip sich in Hamburg verguckt hat, ist eines der Probleme: Er möchte ein Backsteinhaus, einen Leuchtturm, einen Baum, einen Porsche sowie die Walrossdame Pomposa aus dem Tierpark Hagenbeck mit in die Antarktis nehmen.

So zieht das Trio los, von Anleger zu Anleger, und prüft jedes der Schiffe auf seine Polartauglichkeit. Jan, Jörn und Pip lernen dabei vieles über die Seefahrt, den Schiffsbau und das maritime Transportwesen - vor allem aber: Für einen Pinguin mit Sperrgepäck und entlegenem Reiseziel ist nichts Passendes dabei.

Die charmante Rahmenhandlung gibt Jan Kruse die Gelegenheit, allerlei Schiffstypen vorzustellen, die man in Hamburgs Hafen antrifft: Forschungs- und Kreuzfahrtschiffe, Stückgut- und Ro-ro-Schiffe, Yachten, Traditionsschiffe und Lotsenboote. Meist geht es um konkrete Schiffe: den Dreimastsegler Rickmer Rickmers oder das rekordverdächtige Frachtschiff Svenja. Kurze Texte liefern spannende Fakten, vor allem aber ist in den detaillierten und verschmitzten Illustrationen viel zu entdecken. Auch für Pip, für den sich zuletzt eine Lösung findet.

Jan Kruse : Hamburgs Schiffe. Mit Jan & Jörn auf großer Fahrt. Junius Verlag, Hamburg 2019. 32 Seiten, 18 Euro.