18. Juni 2019, 18:52 Uhr Entwicklungskonzept Lübeck befragt Bürger

Die Hansestadt Lübeck will ihr touristisches Entwicklungskonzept bis zum Jahr 2030 fortschreiben. Dazu sollten auch die Bürger befragt werden, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, Lars Rottloff. Ziel sei es, zu erfahren, wie die Lübecker über den Tourismus denken. Im vergangenen Jahr wurden in Lübeck und Travemünde rund 1,8 Millionen Übernachtungen registriert. Bis 2020 werden zwei Millionen Übernachtungen angestrebt. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau sagte, in Zukunft müsse es weniger um eine Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, als vielmehr um die Entwicklung einer nachhaltigen Qualitätsstrategie gehen.