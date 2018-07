18. Juli 2018, 18:50 Uhr Ende der Reise Tier auf Tour

Tiere und Tourismus, das ist eine heikle Kombination. Die Hartherzigen setzen ihre Haustiere einfach aus. Schildkröten trifft es besonders häufig. Andere suchen ein Hundehotel mit Badeteich. Dafür sind Kinder oft nicht erlaubt. Geht's noch?!

Von Stefan Fischer

Was macht man mit seinem Mops auf Bali, wenn er schon im deutschen Sommer nur noch japst? Überlebt der Sittich die Zugluft, wenn die Bora oder der Mistral durch seinen Käfig blasen? Und wie erklärt man dem Hotelier auf Mallorca den strengen Geruch im Zimmer, den die Katze aus Protest gegen ihre Verschleppung an den Ballermann mutwillig verbreitet?

Tiere und Tourismus, das ist eine heikle Kombination. Einen Hamster kriegt man noch irgendwie versorgt von gutwilligen Stubenhockern. Aber schon bei Hunden wird es schwierig. Da hat dann der beste Freund eine Hundehaarallergie, die Großtante ist nicht mehr gut genug zu Fuß, um den Bullterrier Gassi zu führen. Dem Arbeitskollegen wiederum will man keinesfalls einen Gefallen schuldig sein, und für die Nachbarin ist ohnehin jeder Hund ein Sauköter.

Die Hartherzigen setzen ihre Haustiere einfach aus. Am härtesten trifft das die Schildkröten: Sie gelten gemeinhin als langweilig und sind deshalb, einmal im Tierheim gestrandet, kaum noch an einen neuen Besitzer vermittelbar. Aber auch wer ihre wahre Natur kennt, nimmt Abstand: Schildkröten können beim Sex so laut stöhnen, dass man sich in seiner Reihenhaussiedlung dem Verdacht aussetzen würde, man tarne mit der Versicherungsagentur, die man offiziell betreibt, in Wahrheit eine Pornoproduktion.

Im Zweifel müssen die Schildkröte und der Hund eben doch mit. Sind die Reptilien nicht allzu groß, lassen sie sich ganz gut schmuggeln und inkognito beherbergen. Hunde sind dafür jedoch entweder zu groß oder zu hysterisch. Immer mehr Hotels machen sich das zunutze und bieten einen so umfangreichen wie umsatzträchtigen Service an für das Getier der Gäste. Dort gibt es dann Schwimmteiche und Hundeduschen, Wanderungen und Wellness speziell für die Tiere werden angeboten. Besonders exklusive Häuser garantieren, dass Hundehalter dort unter sich sind. In manchen dieser Hotels sind dafür Kinder nicht erlaubt. Aber vielleicht können die ja zur Großtante?