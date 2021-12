Winterspiele in China

Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele im Februar 2022 in China angekündigt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag, die Regierung von Präsident Joe Biden werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China schicken. Hintergrund seien der fortdauernde "Genozid" in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen. Die US-Regierung werde die amerikanischen Athleten von zu Hause aus anfeuern. Auf die Frage, warum die US-Regierung von einem kompletten Boykott der Spiele absehe, sagte Psaki, man habe die Sportler, die intensiv für die Spiele trainiert hätten, nicht bestrafen wollen. Auch durch diesen Schritt werde eine "klare Botschaft" ausgesendet. Die US-Regierung habe internationale Partner über die Entscheidung informiert und überlasse es ihnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.