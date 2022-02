Französische Streitkräfte haben im Grenzgebiet zwischen den westafrikanischen Staaten Benin und Burkina Faso 40 Terroristen getötet. Wie der französische Generalstab am Samstag mitteilte, seien sie durch mehrere Angriffe mit einer Drohne und einer Fliegerstaffel am Donnerstag umgebracht worden. Die Terroristen hätten zuvor einen Anschlag auf Ranger und beninische Soldaten in einem Nationalpark in Benin verübt. Frankreich geht in Westafrika massiv gegen Islamistenmilizen vor. In der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder al-Qaida die Treue geschworen.