Erstmals ist im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Euro des sogenannten Aufstiegs-Bafög ausgezahlt worden. Die Unterstützung erhalten Menschen, die sich beruflich weiterbilden. 2022 wurden gut 192 000 Menschen gefördert, fast genauso viele wie im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Ausgezahlt wurden demnach insgesamt knapp 1 027 000 000 Euro, acht Prozent mehr als 2021. Staatlich anerkannte Erziehende wurden wie bereits im Vorjahr mit Abstand am häufigsten gefördert. 55 400 der Geförderten gehörten dieser Berufsgruppe an, ein Anstieg von elf Prozent im Vergleich zu 2021. Danach folgen die Berufe Industriemeister und Industriemeisterin Metall mit 9600 Geförderten sowie Wirtschaftsfachwirt und Wirtschaftsfachwirtin mit 9500 Geförderten. Ein Großteil waren Zuschüsse, der Rest Darlehen.