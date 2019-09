Papst Franziskus hat drastischere Maßnahmen zum Klimaschutz verlangt. In einer am Sonntag verbreiteten Botschaft forderte er, die in Paris vereinbarten Maßnahmen gegen Treibhausgase und globalen Temperaturanstieg schneller umzusetzen. Angesichts der Klimaproteste Jugendlicher sprach er von "prophetischen Handlungen". Die jungen Menschen seien enttäuscht von leeren Versprechungen und hätten Anspruch auf "Fakten und nicht Illusionen". Anlass war der Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung. Franziskus warnte, unter anderem fossile Brennstoffe erhöhten die globale Temperatur "bis zur Alarmstufe". An Regierungen und den nächsten UN-Gipfel appellierte er, Schritte zur Senkung des Treibhausgas-Austoßes auf null und zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad "drastisch zu beschleunigen". Die Politiker seien dafür verantwortlich, dass der Planet nicht "auf eine Begegnung mit dem Tod" zugehe.