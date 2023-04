Von DPA, Washington/Moskau

US-Außenminister Antony Blinken hat in einem seltenen direkten Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Sonntag die sofortige Freilassung des zuletzt inhaftierten amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich verlangt. Blinken habe die "große Besorgnis" der US-Regierung über die inakzeptable Inhaftierung des amerikanischen Reporters übermittelt, hieß es in einer Mitteilung. Er habe Russland aufgerufen, auch den seit langem inhaftierten US-Bürger Paul Whelan freizugeben. Dem russischen Außenministerium zufolge forderte Lawrow Blinken auf, die Entscheidungen der Behörden zu respektieren, die in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung und den internationalen Verpflichtungen Russlands stünden. Das Gericht entscheide über das weitere Schicksal des Reporters, so Lawrow. Es sei inakzeptabel, dass Offizielle in Washington und westliche Medien versuchten, dem Fall einen politischen Anstrich zu geben.