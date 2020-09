Eine Verbreitung von Pestiziden durch die Luft weit über die Äcker hinaus muss aus Sicht von Bundesumweltministerin Svenja Schulze dringend eingedämmt werden. "Wir wissen überhaupt noch nicht, wie dieser Cocktail aus verschiedenen Pflanzenschutzmitteln am Ende wirkt", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin zur Vorstellung einer von Bio- und Umweltorganisationen erstellten Studie. Dies sei besorgniserregend für Natur und Ökolandbau, hier müsse bei der Zulassung von Stoffen angesetzt und Pestizide deutlich reduziert werden. Laut der Studie verbreiten sich viele giftige Pestizide bis in Städte und Nationalparks hinein, selbst auf der Spitze des Brockens im Harz seien zwölf Pestizide nachweisbar gewesen.