Jeder sechste Deutsche ist einer Umfrage zufolge für ein militärisches Eingreifen der Bundeswehr in den Krieg um die Ukraine. 17 Prozent der vom Institut YouGov Befragten würden befürworten, wenn Deutschland als Reaktion auf die Situation Truppen in die Ukraine entsenden würd. 63 Prozent lehnten diesen Schritt eher oder vollständig ab. Jeder zweite Befragte (50 Prozent) sprach sich für die Entsendung zusätzlicher Truppen zur Unterstützung der Nato-Mitglieder in Osteuropa aus. 65 Prozent fänden es gut, wenn Deutschland weitere Wirtschaftssanktionen verhängen würde. Und 60 Prozent der Deutschen sind der repräsentativen Umfrage zufolge der Meinung, dass Russland - eher oder vollständig - für die aktuelle Situation zwischen den beiden Staaten verantwortlich ist. 14 Prozent sprechen der Nato eher oder vollständig die Verantwortung zu. Dass die Nato und Russland gleichermaßen Verantwortung tragen, finden 13 Prozent.