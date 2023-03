Polen will der Ukraine vier Kampfjets vom Typ MiG-29 überstellen. Die Übergabe werde bald erfolgen, sagt Präsident Andrzej Duda in Warschau. Nach dem Absturz einer US-Militärdrohne über dem Schwarzen Meer hat das Verteidigungsministerium in Washington unterdessen ein Video des Vorfalls mit russischen Kampfflugzeugen veröffentlicht. In dem Video ist zu sehen, wie ein russischer Kampfjet Su-27 einer Drohne des Typs MQ-9 Reaper nahekommt und Kerosin ablässt. Die USA erklärte am Donnerstag, dass das Video zwar gekürzt, die zeitliche Abfolge aber beibehalten worden sei. Der Vorfall hatte sich am Dienstag über dem Schwarzen Meer ereignet.