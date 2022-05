Etwa 610 000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn in Deutschland registriert und bis Ende April im Ausländerzentralregister erfasst worden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstag auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mit. 40 Prozent von ihnen sind demnach Kinder und Jugendliche und unter den Erwachsenen 81 Prozent Frauen. Wie viele Kriegsflüchtlinge tatsächlich im Land leben, lässt sich jedoch aus diesen Daten nur annähernd beurteilen. Flüchtende aus der Ukraine müssen sich bis Ende August nicht registrieren lassen, bekommen ohne Registrierung aber keine staatliche Hilfe. Sie müssen sich auch nicht abmelden, wenn sie in andere Länder weiter- oder in ihre Heimat zurückreisen. Bekannt waren bisher nur Zahlen der Bundespolizei, die bei Grenzkontrollen etwa 400 000 Flüchtlinge aus der Ukraine erfasst hat.