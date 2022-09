Der Weltkirchenrat hat den russischen Krieg gegen die Ukraine in klaren Worten verurteilt. Der "illegale" und "ungerechtfertigte" Krieg müsse sofort beendet werden, die russischen Truppen müssten sich zurückziehen, heißt es in einer am Donnerstag zum Abschluss der Ratsvollversammlung in Karlsruhe verabschiedeten Resolution. Die Delegation der russisch-orthodoxen Kirche stimmte dem Dokument nach Angaben ihres Leiters Metropolit Antonij nicht zu, weil es "weitgehend politisiert" sei. Die europäischen Staaten werden aufgefordert, die "wachsende Militarisierung, Konfrontation und Waffenlieferungen" zu stoppen und stattdessen in zivile Friedenssicherungen zu investieren.