Der Ukraine-Krieg verschärft nach Unicef-Angaben das Problem schwerer Mangelernährung bei Kindern in der ganzen Welt. Schon jetzt kämen dadurch jedes Jahr mehr als eine Million Kinder um, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Unicef-Bericht "Schwere akute Mangelernährung: Eine tödliche Gefahr für Kinder". Doch jetzt könnten noch deutlich mehr Kinder sterben. Nach Unicef-Schätzungen sind weltweit derzeit etwa 45 Millionen Kinder unter fünf Jahren akut mangelernährt. 13,6 Millionen seien so schwer betroffen, dass ihr Leben am seidenen Faden hänge. Die meisten dieser Kinder leben dem Unicef-Bericht zufolge in Indien, Indonesien, Pakistan und Nigeria.