Die wegen eines geplanten Terroranschlags mit hochgiftigem Rizin verurteilte Kölner Islamistin hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das Rechtsmittel sei bereits am Samstag eingegangen, sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Oberlandesgerichts am Montag. Die 44-Jährige war am Freitag zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach die zum Islam konvertierte Deutsche schuldig, den ersten Bombenanschlag mit einem biologischen Kampfstoff in Deutschland mit ihrem Mann geplant und vorbereitet zu haben. Ihr tunesischer Ehemann war vom Gericht bereits im März zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Auch er hatte gegen seine Verurteilung den Bundesgerichtshof angerufen, der sich nun mit dem Fall beschäftigen muss, wenn es sich das Paar nicht noch anders überlegt.