Die Luft in Deutschland ist sauberer geworden. 2020 sei eine deutlich niedrigere Schadstoffbelastung als in den Vorjahren gemessen worden, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag in Berlin. Der Rückgang der Stickstoffdioxid- und Feinstaubstaubkonzentration lasse sich zum Teil durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie erklären, folge aber auch einem langfristigeren Trend. Dazu hätten vor allem moderne Dieselfahrzeuge beigetragen. Nur noch in Hamburg und München seien nach aktuellem Stand der Auswertung beim Stickstoffdioxid vergangenes Jahr Überschreitungen des Grenzwertes in Städten festgestellt worden, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner.