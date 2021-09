Im neuen Bundestag sitzen zwei Olympiasieger: Radsportler Jens Lehmann verteidigte in Leipzig knapp sein Direktmandat für die CDU, der erstmals angetretene Biathlet Frank Ullrich setzte sich für die SPD in Südthüringen gegen den ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen durch, der für die CDU kandidiert hatte. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (CDU) schaffte den Sprung in den Bundestag dagegen nicht. In ihrem Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick, den Gregor Gysi für die Linke gewann, kam sie mit 13,5 Prozent nur als Dritte ins Ziel.