Wie lautet die E-Mail-Adresse des Papstes? urbi@orbi

Sarah, 12

Wie nennt man jemanden, der DIN-A4-Blätter einscannt? Scandinavier.

Marc, 9

Zwei Männer gehen durch den Regen. Sagt der eine: "Weißt du, ich wundere mich, wo die Unmengen Wasser herkommen und wohin sie wieder verschwinden. Kannst du dir das erklären?" - "Nein, aber ich werde mal meinen Sohn fragen, der geht aufs Gymnasium." Am nächsten Tag kann er es erklären:"Also, Wasser im Meer verdunstet, bildet Wolken, aus den Wolken fällt der Regen, das Wasser fließt über die Kanalisation und die Flüsse ins Meer, verdunstet wieder und so weiter." Der andere hat gleich eine neue Frage: "Ich wundere mich, wo das Licht hingeht, wenn ich den Schalter ausknipse. Kannst du deinen Sohn fragen?" Am nächsten Tag: "Er war nicht da, aber ich habe es auch so rausgekriegt. Ich habe die Jalousien runtergelassen, die Vorhänge zugezogen, die Schlüssellöcher und die Ritzen verstopft, dann das Licht ausgemacht und gesucht." - "Und, wo geht das Licht hin?" - "In den Kühlschrank!"

Gregor, 12

"Sagen Sie", erkundigt sich eine Besucherin im ägyptischen Museum bei einem Aufseher, "wie alt ist denn diese Mumie hier?" - "5007 Jahre." - "Echt? Wie kann man das denn so genau wissen?" - "Ich arbeite hier seit sieben Jahren. Und als ich anfing, sagte man, sie sei 5000 Jahre alt."

Helene, 12

"Bei uns auf dem Land werden Sie vom Hahn geweckt", erklärt die Bäuerin dem Gast. "Ist mir recht", antwortet der Gast. "Sagen Sie dem Hahn bitte: 10 Uhr."

Sandra, 12

Was macht ein Clown im Büro? Faxen.

Stephanie, 8

Wie viel wiegen ein Pferd und ein Hund zusammen? Ein Pfund.

Kathi, 10

Ein Festbankett. Ein Mann tritt ans Mikrofon: "Meine Damen und Herren, ich habe meine Brieftasche mit 800 Euro verloren. Der Finder bekommt eine Belohnung von 50 Euro." Aus dem Hintergrund kreischt eine Stimme: "Ich gebe 75!"

Patrizia, 12

Ein Polizist hält einen Radfahrer an: "Wenn Ihr Licht nicht funktioniert, dann müssen Sie absteigen!" Darauf der Radfahrer: "Das habe ich schon probiert, aber es brennt trotzdem nicht."

Ida, 9

Auf der Polizeistation klingelt das Telefon: "Bitte kommen Sie sofort! Es geht um Leben und Tod - hier in der Wohnung ist eine Katze!" "Wer ist denn da am Apparat?" fragt der Polizist. "Der Papagei!"

Pepe, 7