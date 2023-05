Die Bundeswehr bestellt nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A8 und zwölf Panzerhaubitzen 2000. Das geht aus den vertraulichen Beschaffungsunterlagen hervor, die das Finanzministerium an den Bundestag weitergeleitet hat und die Reuters am Freitag einsehen konnte. Die Bestellungen dienen dazu, die Lücken nach der Lieferungen des entsprechenden Militärgeräts an die Ukraine wieder zu schließen. Die Bestellung der Leopard-Panzer kostet bis 2030 rund 525 Millionen Euro. Die Kampfpanzer sollen spätestens bis 2026 geliefert werden. Die zwölf Panzerhaubitzen haben einen Preis von mehr als 190 Millionen Euro. Auch sie sollen bis 2026 geliefert werden. Bei den Leopard-Panzern ist zudem in einem Rahmenvertrag vereinbart, dass es eine Option für den Kauf von 105 weiteren Panzern geben soll. Die Vorlagen sollen in der nächsten Sitzung des Verteidigungsausschusses und dann des Haushaltsausschusses gebilligt werden.