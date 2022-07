Die Bundesregierung will trotz der geänderten Weltlage nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Ziel einer atomwaffenfreien Welt festhalten. Man werde sich dafür einsetzen, "auch wenn wir davon sehr weit entfernt sind und in jüngster Zeit die Atomwaffen in der Welt eher zugenommen als abgenommen haben", sagte Baerbock am Sonntag beim Besuch in der japanischen Stadt Nagasaki. Deutschland werde deshalb bei Beratungen über den Atomwaffenverbotsvertrag erstmals als Beobachter vertreten sein und beim Nichtverbreitungsvertrag mitarbeiten - "auch wenn dies in der derzeitigen Weltlage alles andere als einfach ist", fügte sie mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine hinzu. Die USA warfen am 9. August 1945 im Zweiten Weltkrieg eine Atombombe auf Nagasaki.