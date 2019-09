Artikel per E-Mail versenden

Die Innenminister von Niedersachsen, Thüringen und Hessen dringen darauf, die rechtsextremistische Gruppe Combat 18 zu verbieten. Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, sagte der taz: "Wenn wir Combat 18 verfassungsfest verbieten können, sollten wir das so schnell wie möglich tun." Das Bundesinnenministerium müsse ein Verbot "schnell und gründlich prüfen". Der thüringische Innenminister Georg Maier (SPD) sagte der Zeitung: "Sollte der Bund ein Verbotsverfahren auf den Weg bringen, begrüße und unterstütze ich dieses ausdrücklich." Zudem schrieb der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) einen Brief an Horst Seehofer (CSU) mit der Bitte um ein Verbot.