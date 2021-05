Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen nach einem mutmaßlichen Anschlag auf eine AfD-Politikerin in Südbaden. Das Verfahren werde an die Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe abgegeben, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Dienstag. Die AfD-Bundestagskandidatin Andrea Zürcher (Wahlkreis Waldshut) war nach Polizeiangaben am Freitag auf ihrer Terrasse in Stühlingen mit einer Stahlkugel von etwa einem Zentimeter Durchmesser beschossen worden. Das Geschoss habe sie jedoch verfehlt. Es werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.