Die Kirchen haben an Pfingsten an die Kraft des Heiligen Geistes erinnert, der die Menschen verbinde. Pfingsten zeige den "Heiligen Geist in Aktion", erklärte Papst Franziskus in Rom. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, äußerte die Hoffnung, dass dieser Geist die Herzen der Gläubigen erfülle und in ihnen das Feuer der Liebe entzünde. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, verwies auf die verbindende Kraft über alle Grenzen hinweg und bezeichnete den "Geist der Wahrheit" als Gegenpol zu einer "Hochkonjunktur" der Lüge in Zeiten von Fake-News und Propaganda im Kriegsgeschehen. Pfingsten ist nach Ostern und Weihnachten das dritte große Fest im Kirchenjahr. In Erinnerung an die in der Apostelgeschichte in der Bibel geschilderte Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen wird Pfingsten auch als "Geburtstag der Kirche" verstanden.