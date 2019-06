24. Juni 2019, 18:21 Uhr Palästinenser Hilfe von der Arabischen Liga

Die arabischen Staaten haben den Palästinensern vor der umstrittenen Wirtschaftskonferenz in Bahrain dringend benötigte Finanzhilfen zugesagt. Jeden Monat wollen die mehr als 20 Staaten der Arabischen Liga 100 Millionen Dollar an Beihilfen zahlen. Dies hatten sie bereits im März zugesagt, Hilfen darüber hinaus kündigten sie nicht an. Die Palästinensische Autonomiebehörde steht finanziell stark unter Druck. Die USA hatten am Samstag einen Plan für Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren vorgestellt. Präsident Donald Trump hatte seinen Berater und Schwiegersohn Jared Kushner mit der Ausarbeitung beauftragt. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas lehnt die Konferenz, die an diesem Dienstag in Bahrain beginnt, jedoch ab. "Die wirtschaftliche Lage sollte nicht vor der politischen besprochen werden", sagte er. In Marokko und in den palästinensischen Gebieten gab es Demonstrationen gegen die Konferenz.