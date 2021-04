Mit einem stillen Gedenken hat die Stadt Dortmund an den Kioskbesitzer Mehmet Kubasik erinnert, der vor 15 Jahren von der rechtsextremistischen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) ermordet wurde. Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) sagte bei der Veranstaltung in Anwesenheit von Angehörigen des Opfers, der Rechtsextremismus sei in Deutschland keine abstrakte Bedrohung: "Wir denken an die Opfer rechten Terrors, an ihre Familien, die Hinterbliebenen und deren Leid." Die Stadt werde die Erinnerung an Mehmet Kubasik wachhalten, der am 4. April 2006 in seinem Kiosk vom NSU getötet wurde.