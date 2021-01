Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig war

Pence lehnt Absetzung Trumps per Verfassungszusatz offiziell ab. Ein solches Vorgehen sei nicht im Interesse der Nation, so die Begründung des Vizepräsidenten. Die ranghohe republikanische Abgeordnete Cheney will für Trumps Amtsenthebung stimmen. Aktuelle Meldungen zur US-Wahl

Deutsche Bauwirtschaft trotzt der Corona-Krise. Vor allem der Wohnungsbau läuft weiter gut. Auch 2021 und 2022 wird nach Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mehr Geld fürs Bauen ausgegeben. Trotzdem fehlen viele Wohnungen. Nach wie vor wird mehr genehmigt als gebaut. Zum Text von Thomas Öchsner

Hertie-Stiftung will Nazi-Vergangenheit des Hertie-Warenhauskonzerns erforschen zu lassen. 1933 wird eine jüdische Warenhauskette von den Nazis "arisiert" und bekommt den Namen "Hertie". Heute will die Hertie-Stiftung Demokratie und Wissenschaft fördern - hat die eigene dunkle Geschichte jedoch lange nicht ausgeleuchtet. Warum sich das jetzt ändern soll, schreibt Thorsten Schmitz. (SZ Plus)

Anwalt der Lübcke-Familie vermutet Mittäter. Hatte der Neonazi Stephan Ernst beim Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Hilfe durch seinen Kumpel Markus H.? Der Anwalt der Familie Lübckes nennt zahlreiche Indizien, die dafür sprechen. Von Annette Ramelsberger

Umweltschützer werfen Blackrock Greenwashing vor. Der weltweit größte Vermögensverwalter hat versprochen, nachhaltig zu werden. Doch in Wahrheit hat sich kaum etwas geändert, bemängelt ein neuer Report. Von Jan Willmroth

Ermittlungen nach mutmaßlichen Fällen von Misshandlung in Behinderteneinrichtung in NRW. In der Einrichtung in Bad Oeynhausen sollen Bewohner schwer misshandelt worden sein. Ermittelt wird gegen 145 Ärzte, Betreuer und Pflegekräfte, und die Untersuchungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Von Kerstin Lottritz

Leverkusen zieht ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein. Gegen Eintracht Frankfurt gibt es eine wilde Partie: Früh liegt Bayer zurück, dann gelingt die Wende. Am Abend trifft der FC Bayern in der letzten Zweitrundenpartie auf Zweitligist Holstein Kiel. Alle Informationen zum DFB-Pokal

Die News zum Coronavirus

19 600 Corona-Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle gemeldet. Der Höchststand in Deutschland von 1188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden. Insgesamt zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1 953 426 nachgewiesene Infektionen und 42 637 Todesfälle mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Weitere Nachrichten

Ab dem 26. Januar Flüge in die USA nur mit negativem Corona-Test. Der Test muss laut US-Gesundheitsbehörde CDC in den drei Tagen vor der Abreise erfolgt sein. Die Niederlande verlängern den Lockdown bis in den Februar. Mehr Meldungen weltweit

Wer zuerst kommt, wird in Bayern nicht zuerst geimpft. Schon mehr als eine Viertelmillion Menschen im Freistaat hat sich online für die Impftermin-Vergabe registriert. Kein Grund zur Hektik, sagt der Gesundheitsminister. Doch die Kritik an dem Vorgehen wächst. Von Dietrich Mittler

Was wichtig wird

Spahn gibt Regierungserklärung zu Corona-Impfungen ab. Der Gesundheitsminister ist in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, weil die Impfungen in Deutschland nur langsam angelaufen sind. Auch vom Koalitionspartner SPD kam Kritik an zu geringen Impfstoff-Bestellungen. Teils gab es Ärger wegen der Organisation von Impfterminen. Mehr Informationen zu den Corona-Impfungen finden Sie auf unserer Themenseite.

Repräsentantenhaus stimmt über Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump ab. Angesichts ihrer Mehrheit in der Kammer könnten die Demokraten das Impeachment-Verfahren aus eigener Kraft in Gang setzen. Eine Entscheidung fiele jedoch im Senat. Es geht den Demokraten auch darum, Trump nach einer Verurteilung für Regierungsämter zu sperren. Damit würde ihm eine etwaige Präsidentschaftskandidatur 2024 verwehrt. Details von Hubert Wetzel

150. Jahrestag der Gründung des Deutschen Reiches. Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I. im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zum Deutschen Kaiser gekrönt. Anlässlich des Jahrestages hält Bundespräsident Steinmeier eine Ansprache.

Human Rights Watch veröffentlicht World Report 2021. Die Menschenrechtsorganisation berichtet über die gravierendsten Missstände weltweit. HRW-Direktor Roth spricht bei Pressekonferenzen auch über die Erwartungen an die kommende US-Regierung unter Biden. Die USA waren unter Präsident Trump aus dem UN-Menschenrechtsrat ausgetreten.

Mega-Prozess gegen die 'Ndrangheta startet in Italien. In Süditalien beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen 350 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Mafia-Organisation. Oliver Meiler schreibt über die Hintergründe des größten Mafia-Prozesses in der Geschichte Italiens (SZ Plus).

Frühstücksflocke

Drücken Sie die Wolke-Taste! RTL lässt den geschassten Juror Michael Wendler bei "Deutschland sucht den Superstart" hinter einer Art Schleier verschwinden. Wenn er doch was sagen muss, übernehmen das Sprechblasen, sein Antlitz ist zu einem verschlierten Geist verformt. Da gäbe es noch so einiges, was man gerne wegwolken würde. Ein Plädoyer für eine neue Taste auf der Fernbedienung von Mareen Linnartz