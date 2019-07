5. Juli 2019, 18:59 Uhr Neue Arbeitsgruppe Kirche redet über Frauen

Die katholischen Bischöfe wollen bei ihrem geplanten Reformprozess nun ausdrücklich auch das Thema Frauen in der Kirche behandeln. Außer drei anderen bereits geplanten Arbeitsgruppen werde ein zusätzliches Forum mit dem Titel "Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche" eingerichtet, kündigte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, an. Darauf hätten sich die Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken bei einer gemeinsamen Konferenz geeinigt. Marx betonte, die am Ende in dem Forum erarbeiteten Beschlüsse müssten "natürlich im Rahmen der Gesamttradition der Kirche bleiben". Im Fokus des Prozesses stehen der Umgang mit Macht, die Ehelosigkeit von Priestern sowie die Sexualmoral.