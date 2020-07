In Israel und den palästinensischen Gebieten ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf Höchststände gestiegen. In Israel wurden zuletzt 966 neue Fälle registriert. Die palästinensische Führung entschied nach mehreren Hundert neuen Fällen, das Westjordanland von Freitag an für fünf Tage komplett abzuriegeln. Mit Ausnahme von Supermärkten, Bäckereien und Apotheken müssen Geschäfte geschlossen bleiben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schreckt vor einer erneuten Verhängung eines Lockdowns wegen der ökonomischen Krise zurück. Versammlungen sollen aber wieder beschränkt werden. In Festhallen, Bars und Clubs dürfen nur noch bis zu 50 Menschen zusammenkommen.