Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Pläne von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisiert, große Teile des Westjordanlandes annektieren zu wollen. Die Bundesregierung stehe zur Zweistaatenlösung, um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern beizulegen, sagte Merkel am Dienstag in Berlin bei einem Besuch des jordanischen Königs Abdullah II. "Und Annexionen sind einer solchen Friedenslösung immer abträglich. Sie helfen nicht, und deshalb sind wir damit nicht einverstanden mit diesen Ankündigungen", sagte Merkel. Abdullah warnte, eine Annexion sei keine Voraussetzung für eine Lösung am Verhandlungstisch. Er sei extrem besorgt. Eine mögliche Annexion des Westjordanlandes "wird auf jeden Fall eine direkte Auswirkung haben auf die Beziehungen zwischen Israel und Jordanien und Israel und Ägypten." Netanjahu sagte unmittelbar vor der Wahl, er wolle außer den Siedlungsgebieten und dem Jordantal die jüdische Enklave in der von 202 000 Palästinensern bewohnten Stadt Hebron im Westjordanland annektieren. Knapp 6,4 Millionen Israelis waren aufgerufen zu wählen. Es ist für sie bereits der zweite Urnengang in diesem Jahr.