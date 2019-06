14. Juni 2019, 18:56 Uhr Nahost Luftangriffe auf Gazastreifen

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben der Armee in der Nacht zum Freitag Stellungen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Vorausgegangen war ein gegenseitiger Beschuss von militanten Palästinensern und der israelischen Armee, in dessen Verlauf eine Rakete aus dem Gazastreifen in der israelischen Stadt Sderot ein Gebäude traf und beschädigte. Verletzt wurde dabei niemand. Auch nach dem israelischen Luftangriff in der Nacht gab es zunächst keine Berichte über Verletzte.