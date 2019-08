Nach Angriffen militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe in der Nacht zum Donnerstag mehrere Ziele in dem Küstenstreifen beschossen. Eine israelische Armeesprecherin sagte, es seien zwei Geschosse in Israels Grenzgebiet eingeschlagen. Daraufhin hätten Kampfflugzeuge mehrere militärische Ziele in einer Marine-Einrichtung der im Gazastreifen herrschenden Hamas beschossen. Auf beiden Seiten gab es keine Berichte zu möglichen Verletzten. Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden radikal-islamischen Hamas war zuletzt immer brüchiger geworden. Bei Angriffen an der Gaza-Grenze sind in diesem Monat bereits neun militante Palästinenser getötet worden. Israel hatte vor zwölf Jahren eine Blockade über das Küstengebiet verschärft, diese wird inzwischen von Ägypten mitgetragen. Die EU, Israel und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein.