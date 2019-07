12. Juli 2019, 18:49 Uhr Nahles-Nachfolge Neues SPD-Bewerber-Duo

SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach und die Umweltpolitikerin Nina Scheer wollen als Team für den Parteivorsitz kandidieren. Ihre Bewerbung kündigten sie am Freitag an. Es gehe ihnen um eine Politik, die Ungleichheiten vermindere, die natürlichen Lebensgrundlagen schütze und unverwässert sozialdemokratisch sei. Lauterbach und Scheer sind das zweite Bewerberduo, zuvor hatten Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann ihre Kandidatur angekündigt. Die Frist für eine Kandidatur für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles läuft am 1. September ab.