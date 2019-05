31. Mai 2019, 18:53 Uhr Nach der Wahl Sondierungen in Bremen

An den Sondierungsgesprächen in Bremen haben am Freitag erstmals auch FDP und Linkspartei teilgenommen. Die CDU sprach mit der FDP, die sie als dritten Partner neben den Grünen für ein Jamaika-Bündnis braucht. Wie in den Tagen zuvor äußerten sich die Politiker nicht zu Inhalten. Der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder sagte nur, man habe den Grünen Zugeständnisse gemacht. Nun müsse man sehen, wie dies mit der FDP zusammenpasst. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hat die CDU mit 26,66 Prozent der Stimmen die Bürgerschaftswahlen gewonnen.