Nach ihrem Wahlsieg in Bremen will die SPD am Freitag mit ihren bisherigen Koalitionspartnern Grüne und Linke über eine Regierungsbildung sprechen. Am Samstag wird sich ein Treffen mit der bislang oppositionellen CDU anschließen, wie die SPD-Landesgeschäftsführung am Donnerstag mitteilte. Rechnerisch möglich wären beide Bündnisse. Gespräche mit der rechtspopulistischen Bewegung Bürger in Wut (BiW) hatte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ausgeschlossen. Bei der Bürgerschaftswahl im Zwei-Städte-Land aus Bremen und Bremerhaven hatten die Sozialdemokraten nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 29,8 Prozent der Stimmen bekommen, wie die Landeswahlleitung am Donnerstag bekannt gab. Die CDU erhielt 26,2 Prozent, die Grünen 11,9 Prozent, die Linke 10,9 Prozent. Die FDP liegt bei 5,1 Prozent. Die BiW erzielten 9,4 Prozent. Die AfD war nicht zur Abstimmung zugelassen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,8 Prozent.