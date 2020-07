Das Rettungsschiff Ocean Viking mit 180 Migranten an Bord hat den Notstand ausgerufen. Sieben Anfragen an Behörden um Zuweisung eines sicheren Hafens seien abgelehnt worden; innerhalb der vergangenen 24 Stunden hätten sechs Personen einen Suizidversuch unternommen. Die Situation auf dem Schiff habe sich so verschlechtert, dass die Sicherheit der Geretteten und der Besatzung nicht mehr gewährleistet sei, teilte der Betreiber SOS Méditerranée am Freitag im französischen Marseille mit. Am Freitagnachmittag habe man Italien über den Notstand informiert, so die Organisation. Zuvor habe man vergeblich eine Verlegung von 44 Personen beantragt, die psychische Störungen zeigten. Das privat betriebene Rettungsschiff war zu Beginn vergangener Woche von Marseille in See gestochen und hatte in mehreren Einsätzen seit dem 26. Juni insgesamt 180 Bootsmigranten geborgen.