Die Bundeswehr muss sich vorerst nicht auf einen Marineeinsatz vor der Küste Irans einstellen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Donnerstag bei einem EU-Treffen in Helsinki, sein Vorschlag für eine EU-Mission zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus müsse erst einmal im Lichte der Ergebnisse des G-7-Treffens in Biarritz bewertet werden. Alles, was zur Deeskalation in der Krise mit Iran beitragen könne, sei jetzt hilfreich. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte: "Wir wollen auf der einen Seite die Freiheit der Seewege gewähren, aber auf der anderen Seite haben wir ein besonderes diplomatisches Interesse mit Blick auf den Atomvertrag, den es mit dem Iran gibt." Die USA teilten mit, ihre Militärmission in der Straße von Hormus sei angelaufen. Kräfte aus Großbritannien, Australien und Bahrain seien beteiligt.