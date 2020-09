Der Emir von Kuwait, der den ölreichen Staat am Persischen Golf seit 2006 regierte, ist tot. Scheich Sabah al-Ahmed al-Sabah starb am Dienstagmit 91 Jahren, wie sein Palast der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna zufolge mitteilte. Der Emir versuchte sich als Vermittler bei Konflikten in der Region und bemühte sich, die Krise zwischen einem Bündnis um Saudi-Arabien und Katar seit 2017 zu entschärfen. Er war 2019 in den USA ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach einmonatigem Aufenthalt war von "erfolgreich abgeschlossenen" Untersuchungen die Rede. Als Nachfolger wurde Kronprinz Scheich Nawaf al-Ahmad al-Dschabir al-Sabah,83, vereidigt, ein Halbbruder des Verstorbenen.