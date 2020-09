Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny will nach seiner Genesung von dem Giftanschlag nach Russland zurückkehren. "Ich bestätige es erneut für jeden: Keine andere Option wurde jemals in Betracht gezogen", twitterte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Dienstag. In Berlin postete der 44-jährige Oppositionelle erstmals seit seiner Einlieferung in das Universitätsklinikum Charité ein Foto auf Instagram . Ein Sprecher des russischen Präsidialamtes sagte, jeder wäre glücklich, wenn sich Nawalny erholen würde. Am Montag hatte die Bundesregierung mitgeteilt, Labore in Schweden und Frankreich hätten bestätigt, dass Nawalny mit einem Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Nawalny war am 20. August auf einem innerrussischen Flug kollabiert und wurde zwei Tage später nach Berlin ausgeflogen.