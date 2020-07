Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich für eine Ausweitung der Frauenquote in Dax-Unternehmen einsetzen. Sie sei mit Frauenministerin Franziska Giffey (SPD) im Gespräch, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag in Berlin: "Ich halte es für absolut unzureichend, dass es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sitzt. Das ist ein Zustand, den kann man nicht vernünftig finden." Auch bei der Einführung einer Frauenquote für Aufsichtsräte in Dax-Unternehmen habe man genügend Kandidatinnen gefunden. Merkel wollte sich nicht festlegen, wann die große Koalition eine Einigung finden werde. "Aber ich kenne meine Grenzen der Amtszeit", sagte sie.