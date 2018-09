10. September 2018, 18:58 Uhr Köthen in Sachsen-Anhalt Trauern und hetzen

Am Sonntag gedachten Demonstranten des verstorbenen Mannes auf dem Spielplatz in Köthen, wo es am Samstag zum Streit gekommen war.

Nach dem Tod eines Mannes demonstrieren 2500 Menschen, unter ihnen Hunderte aus der rechten Szene. Einer der tatverdächtigen Afghanen hätte längst abgeschoben werden sollen.

Von Veronika Wulf, Berlin

Nach einem sogenannten Trauermarsch in Köthen ermittelt die Polizei gegen Demonstranten. Rund 2500 Menschen sind am Sonntagabend in der Stadt in Sachsen-Anhalt auf die Straße gegangen, weil ein 22-jähriger Mann nach einem Streit mit Afghanen ums Leben gekommen war. Nun liegen der Polizei zehn Anzeigen wegen Beleidigung, Volksverhetzung, Verstößen gegen das Versammlungsrecht sowie einer einfachen Körperverletzung gegen einen Pressevertreter vor. Das sagte Sachsen-Anhalts Landespolizeidirektorin Christiane Bergmann bei einer Pressekonferenz am Montag im Landesinnenministerium in Magdeburg.

Der Fall hatte bundesweit für Empörung gesorgt, weil viele Bürger - nicht zuletzt in den sozialen Medien - Parallelen zu jenem in Chemnitz zogen. Dort war ein Deutsch-Kubaner vor zwei Wochen erstochen worden; zwei Asylbewerber sitzen in Untersuchungshaft, nach einem dritten Tatverdächtigen wird inzwischen international gefahndet. Etliche Bürger hatten daraufhin demonstriert, Neonazis und Hooligans waren aufmarschiert. Chemnitzer Verhältnisse wollte man in Köthen verhindern. Deshalb rief Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) wiederholt zu Besonnenheit auf. Am Montag sagte er in Magdeburg, er habe Verständnis für die Betroffenheit der Menschen. Zugleich werde alles getan, damit "Betroffenheit auch Betroffenheit bleibt".

Stahlknecht zufolge waren unter den Teilnehmern des Trauermarschs "400 bis 500 Personen der rechten Szene". Auch David Köckert, der Chef der rechtsradikalen Thügida-Bewegung, war in Köthen. Keine 24 Stunden nach dem Tod des 22-jährigen Markus B. wetterte er in einer Rede gegen ein vermeintliches "Abschlachten des deutschen Volkes" und sprach von einem "Rassenkrieg gegen das deutsche Volk". Innenminister Stahlknecht wählte seine Worte mit Bedacht. Man dürfe nicht jeden unter Generalverdacht stellen, rechtsradikal zu sein. Die Ermittlungen bräuchten Zeit, sagte er. In den sozialen Netzwerken sei oft schneller ein Urteil gefällt.

Nicht nur die Politik kritisiert, der Todesfall werde durch Rechte instrumentalisiert. "Ein Mann stirbt in Köthen nach einem Streit und Tausende Rechtsradikale nutzen den Fall für Propaganda", sagte Caritas-Präsident Peter Neher am Montag in Berlin. Ein AfD-Landtagsabgeordneter meldete indessen eine weitere Demonstration für Montagabend an.

Die Ermittler schließen aus, dass der 22-Jährige durch Tritte oder Schläge umgekommen ist

Am vergangenen Samstagabend gegen 22 Uhr war es auf einem Köthener Spielplatz zum Streit gekommen zwischen "mindestens zwei Afghanen" und "mindestens zwei Deutschen", sagte Landesjustizministerin Anne-Marie Keding (CDU) in Magdeburg. Einzelheiten gaben die Ermittler nicht bekannt. Der Zeitung Volksstimme zufolge habe sich Markus B. in eine Auseinandersetzung zwischen den Afghanen eingemischt und versucht, zu schlichten. Die Polizei hatte noch in der Nacht zu Sonntag zwei Afghanen im Alter von 18 und 20 Jahren wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen.

Inzwischen schließen die Ermittler aus, dass Markus B. durch Tritte oder Schläge gegen den Kopf umgekommen sei. "Wir haben keine todesursächlichen Körperverletzungen feststellen können", sagte Horst Nopens, leitender Oberstaatsanwalt aus Dessau-Roßlau am Montag in Magdeburg. Das habe ein vorläufiger Obduktionsbericht ergeben. Der 22 Jahre alte Deutsche sei sehr wahrscheinlich einem Herzinfarkt erlegen, sagte Keding.

Einer der beiden Tatverdächtigen hätte eigentlich schon vor Monaten abgeschoben werden sollen. Einen entsprechenden Antrag auf Zustimmung habe der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits Mitte April an die Staatsanwaltschaft gestellt, sagte Landesinnenminister Stahlknecht. Diesen habe die Staatsanwaltschaft zunächst aber abgelehnt, weil gegen den Afghanen wegen einer Körperverletzung sowie zwei kleinerer Delikte ermittelt wurde. Einem zweiten Antrag des Kreises habe die Staatsanwaltschaft am vergangenen Donnerstag zugestimmt - zwei Tage vor der Tat. "Wir hätten ihn am Freitag nicht abschieben können", sagte Stahlknecht. "Das kriegen Sie bei aller Liebe auch nicht hin." Er sehe keine Versäumnisse der Behörden, sagte Stahlknecht außerdem auf Nachfrage. "Ich gehe mal davon aus, dass der Staatsanwalt die richtige Entscheidung getroffen hat."