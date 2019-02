Missbrauchsfall Lügde 19.02.2019, Nordrhein-Westfalen, Lügde: Beamte des Landeskriminalamtes untersuchen in Lügde die Parzelle des Campingplatz-Bewohners. In dem Ende 2018 bekannt gewordenen Missbrauchsfall von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde werten Ermittler nach eigenen Angaben rund 13 000 Dateien mit Kinderpornografie aus. Foto: Christian Mathiesen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

(Foto: Christian Mathiesen/dpa)