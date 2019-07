22. Juli 2019, 18:53 Uhr Kampf um Idlib Papst appelliert an Assad

Papst Franziskus hat in einem Brief an den syrischen Machthaber Baschar al-Assad seine tiefe Sorge über die Lage in dem Bürgerkriegsland zum Ausdruck gebracht. Der Pontifex habe vor allem an die "dramatischen Bedingungen" für die Zivilbevölkerung in Idlib erinnert, teilte der Vatikan am Montag mit. "Was dort geschieht, ist wirklich unmenschlich und inakzeptabel. Der Papst bittet den Präsidenten, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um diese humanitäre Katastrophe zu stoppen", sagte Kardinal-Staatssekretär Pietro Parolin, der "Außenminister" des Vatikans. Bei Angriffen der syrischen und russischen Luftwaffe in der Provinz Idlib, etwa auf einen Marktplatz in der Stadt Maarat al-Numan, sind allein am Montag der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge mindestens 41 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.